İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Aliağa Petkimspor karşısında galip
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Aliağa Petkimspor'u 92-80 mağlup etti.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 18:36
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 92-80 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 13, Bleijenbergh 20, Miles 19, Roko Badzim 11, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 10, Erbey Kemal Paltacı

Aliağa Petkimspor: Boran Güler, Whittaker 3, Efianayi 25, Blumbergs 3, Sajus 4, Brown 6, Franke 8, Mustafa Kurtuldum 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Yiğit Kaba, Troy Selim Şav 7, Floyd 17

1. Periyot: 20-22

Devre: 45-38

3. Periyot: 73-55

Beş faulle oyundan çıkan: 38.79 Mahir Ağva (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

  • yukatel merkezefendi
  • aliağa petkimspor
  • türkiye sigorta basketbol süper ligi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.