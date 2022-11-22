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Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde farklı kazandı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 95-79 mağlup etti.

AA22 Kasım 2022 Salı 00:27 - Güncelleme:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın kapanış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 95-79 yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Fatih Güler

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 29, Harrison 14, Rogkavopoulos 7, Gielo 7, Hamilton 4, Muhammed Doğan Şenli 8, Arca Tülüoğlu 10, Altan Erol 4, Bilgehan Diril 2, Ayberk Olmaz 10, Eyüp Can Öncü,

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gani Erdi Gülaslan 7, Morgan 14, Berkan Siniroğlu, Saldivar 14, Bruinsma 8, Roberson 10, Selden 16, Tolga Kaan Birer, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 5, Yiğit Baran Sarıkaya 5

1. PERİYOT: 30-19

DEVRE: 49-37

3. PERİYOT: 74-57

  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor
  • Basketbol Süper Ligi

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