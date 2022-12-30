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Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde galibiyeti aldı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Türk Telekom'u 78-68 mağlup etti.

AA30 Aralık 2022 Cuma 23:27 - Güncelleme:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde galibiyeti aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Türk Telekom'u 78-68 yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 24, Harrison 9, Rogkavopoulos 14, Ayberk Olmaz 8, Hamilton 7, Arca Tülüoğlu, Altan Erol 3, Peterka 13

TÜRK TELEKOM: Boran Güler 3, Grant 13, Erkan Yılmaz 6, Bouteille 12, Jones 10, Mehmet Yağmur 3, Rıdvan Öncel 5, Berk Demir 6, Mevlüt Melih Doğan, Taylor 10, Alihan Demir

1. PERİYOT: 13-19

DEVRE: 36-38

3. PERİYOT: 45-53

DİSKALİFİYE: 19.51 Jones (Türk Telekom)

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 23.57 Erkan Yılmaz (Türk Telekom)

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