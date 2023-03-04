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Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde kazandı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji'ni 80-76 yendi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-76'lık skorla yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 15, Rogkavopoulos 13, Rahtan 17, Ayberk Olmaz 2, Hamilton 13, Arca Tüloğlu 7, Altan Erol, Gielo 10, Muhammed Doğan Şenli 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Morgan 7, Yunus Emre Sonsırma 11, Blazic 16, Smith 3, Boutsiele 18, Hall, Muhammed Mustafa Baygül 4, Yiğit Arslan 10, Hadi Özdemir 1, Oğuz Savaş, Berkay Candan 6

1. PERİYOT: 18-20

DEVRE: 46-38

3. PERİYOT: 61-59

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 26.23 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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