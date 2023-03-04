Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-76'lık skorla yendi.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 15, Rogkavopoulos 13, Rahtan 17, Ayberk Olmaz 2, Hamilton 13, Arca Tüloğlu 7, Altan Erol, Gielo 10, Muhammed Doğan Şenli 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Morgan 7, Yunus Emre Sonsırma 11, Blazic 16, Smith 3, Boutsiele 18, Hall, Muhammed Mustafa Baygül 4, Yiğit Arslan 10, Hadi Özdemir 1, Oğuz Savaş, Berkay Candan 6
1. PERİYOT: 18-20
DEVRE: 46-38
3. PERİYOT: 61-59
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 26.23 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)