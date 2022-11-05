Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Konya'da bir sayıyla kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol'u 92-91 yendi.

Maça hızlı başlayan Yukatel Merkezefendi, etkili hücumlarla farkı 9 sayıya (2-11) kadar çıkardı. Konyaspor Basketbol ise hücumları skora çevirmekte zorlandı. Etkili oyununu periyot boyunca sürdüren Yukatel Merkzefendi, ilk çeyreği 25-14 önde kapattı.

Farkı kapatmak isteyen Konyaspor Basketbol, pota altındaki etkili savunması ve aldığı ribauntlarla çıktığı hızlı hücumlardan skor üretti. Yukatel Merkezefendi, Rogkavopoulos'un etkili oyunuyla soyunma odasına 43-42 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Konyaspor Basketbol, periyodun başında üstünlüğü ele geçirdi. Skor üretmekte zorlanan Yukatel Merkezefendi, kazandığı faul atışlarıyla farkın oluşmasını engellemeye çalıştı. konuk ekip, mücadelenin 3. periyodunu 66-62 önde geçti.

Son bölüm, iki takımın da karşılıklı sayılarıyla devam etti. Yeşil-mavililer, maçın bitimine 41 saniye kala bulduğu iki faul atışıyla üstünlüğü ele geçirdi. (78-79). Son anları büyük çekişmeye sahne olan müsabaka, 80-80 eşitlikle tamamlanınca uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde sert savunmayla rakibinin sayı bulmasını engelleyen deplasman ekibi maçı 92-91 kazandı.

SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özhoron, Batuhan Söylemezoğlu

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Can Altıntığ 8, Sulaimon 11, Perez 15, Murat Göktaş, Erkin Şenel, Hasan Efe Uzun, Troy Selim Şav, Can Altıntığ, Ramazan Tekin, Badzim 25, Morgan 24, Eddie 8, Cevher Özer

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Von Heidegger 23, Harrison 9, Brown 9, Rogkavopoulos 20, Gielo 25, Arca Tülüoğlu, Altan Erol, Bilgehan Diril, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 4, Burak Eşlik, Muhammed Doğan Şenli 2

1. PERİYOT: 14-25

DEVRE: 42-43

3. PERİYOT: 66-62

NORMAL SÜRE: 80-80

UZATMA: 91-92