Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Bursaspor'u uzatmada devirdi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Bursaspor Basketbol ile normal süresi 90-90 biten karşılaşmayı uzatmada 107-103 kazandı.

16 Ocak 2026 Cuma 22:21
Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Bursaspor'u uzatmada devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, normal süresi 90-90 biten maçın uzatma bölümünde Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 107-103 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik

Bursaspor Basketbol: Childress 23, Parsons 23, Berk Can Akın 1, Konontsuk, Nnoko 18, Delaurier 6, Crawford 21, Yavuz Gültekin 5, King 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Bleijenbergh 23, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 13, Badzim 17, Mahir Ağva 21, Emre Tanışan, Griffin 17, Cazalon 5, Egemen Güven 6, Erbay Kemal Paltacı

1. Periyot: 22-21

Devre: 35-49

3. Periyot: 55-67

Normal süre: 90-90

Beş faulle çıkanlar: 18.36 Ömer Can İlyasoğlu, 39.50 Badzim, 44.45 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

  • Bursaspor Basketbol
  • Basketbol Süper Lig
  • merkezefendi

Popüler Haberler
