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Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde kazandı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği AYOS Konyaspor'u 91-84 mağlup etti.

AA17 Mart 2023 Cuma 21:45 - Güncelleme:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, konuk ettiği AYOS Konyaspor'u 91-84 yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Aktuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ: Harrison, Rogkavopoulos 18, Rahtan 24, Ayberk Olmaz 15, Hamilton 8, Arca Tüloğlu 11, Altan Erol, Gielo 2, Doğan Şenli 13

AYOS KONYASPOR: Sulaimon 20, Perez 25, Schilling 6, Eddie 13, Sinan Sağlam, Mert Gizir 3, Nikolov 1, Morgan 16

1. PERİYOT: 20-20

DEVRE: 38-40

3. PERİYOT: 61-58

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 26.23 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi
  • AYOS Konyaspor
  • Basketbol Süper Ligi

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