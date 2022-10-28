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Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde tek sayıyla kazandı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 77-76 mağlup etti.

AA28 Ekim 2022 Cuma 21:44 - Güncelleme:
Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde tek sayıyla kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 77-76 yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Ersan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu 10, Harrison 11, Rogkavopoulos 6, Brown 12, Gielo 5, Heidegger 27, Altan Erol 3, Ayberk Olmaz 3, Muhammed Doğan Şenli

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 9, Harris 6, Kulvietis 18, Sajus 12, Rivers 16, Eray Aydoğan, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 12

1. PERİYOT: 21-23

DEVRE: 41-41

3. PERİYOT: 56-64

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 22.09 Ayberk Olmaz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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