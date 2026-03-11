Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Krister Zoriks transferini duyurdu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kadro yapılanması kapsamında Letonyalı guard Kristers Zoriks ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden olan Denizli temsilcisi, yaptığı açıklamada guard pozisyonunda görev yapan oyuncunun kadroya dahil edildiğini duyurdu.

1998 doğumlu ve 1.93 metre boyundaki Zoriks, kariyeri boyunca Avrupa'nın farklı liglerinde forma giydi. Oyun kurucu özellikleri, saha görüşü ve dış atış tehdidiyle öne çıkan Letonyalı basketbolcu; skor üretme ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusundaki becerileriyle dikkat çekiyor.

Kulübün Genel Menajeri Evren Yenice, transferle ilgili yaptığı değerlendirmede Zoriks'in takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Yenice açıklamasında, "Krister Zoriks oyun aklı yüksek, tempolu basketbola uyum sağlayabilen ve hem skor hem de organizasyon anlamında takıma katkı verebilecek bir oyuncu. Guard rotasyonumuzu güçlendirmek istiyorduk. Karakteri ve sahadaki liderliğiyle takımımıza değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli temsilcisinin hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenmesi beklenen Zoriks için kulüp tarafından "hoş geldin" mesajı paylaşılırken, oyuncuya başarılı ve sağlıklı bir sezon dileğinde bulunuldu.