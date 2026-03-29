Yukatel Merkezefendi'den kritik zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Denizli temsilcisi, özellikle maçın belirleyici anlarında ortaya koyduğu etkili savunma performansıyla sonuca gitmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan başantrenör Zafer Aktaş, galibiyetin anahtarının savunma olduğunu vurguladı. Aktaş, "Maçın içinde çok iyi savunma yaptığımız bölümler var. Yediğimiz 80 sayının önemli kısmının son bölümde geldiğini düşünüyorum. O ana kadar savunma planımıza sadık kaldık" ifadelerini kullandı.

Rakibin kısa oyuncu rotasyonuna karşı özel önlemler aldıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Aliağa Petkimspor'un kısa rotasyonunun ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. Bu yüzden dış oyunculara karşı sertliğimizi korumaya çalıştık. Oyuncularım bu görevi büyük ölçüde yerine getirdi" dedi.

Sezon hedeflerine de değinen Aktaş, ligde üst sıraları zorlamak istediklerini belirterek Avrupa kupalarına katılma hedefini yineledi. Aktaş, "Ligi mümkün olan en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Avrupa iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Bu doğrultuda her maç bizim için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Başarılı antrenör, karşılaşma boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti. Denizli seyircisinin desteğinin galibiyette önemli rol oynadığını ifade eden Aktaş, "Zor anlarda seyircimizin enerjisi bize güç verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bu sonuçla birlikte Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligde üst sıralar için iddiasını sürdürdü.