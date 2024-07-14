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Spor

Yukinari Sugawara, Southampton'da

Premier Lig'e yeni yükselen Southampton, Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA14 Temmuz 2024 Pazar 13:01 - Güncelleme:
Yukinari Sugawara, Southampton'da
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Premier Lig'in yeni ekibi Southampton, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Hollanda takımı AZ Alkmaar'dan Japon futbolcu Yuki Sugawara'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Resmi imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sugawara, Premier Lig'de oynamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve bunu gerçekleştireceği için heyecan duyduğunu ifade etti.

Southampton Teknik Direktörü Russell Martin ise Sugawara'yı uzun süredir izlediklerini ve o bölge için ilk hedefleri olduğunun belirtti.

2019-2020 sezonundan bu yana AZ Alkmaar forması giyen Yukinari Sugawara, Hollanda ekibiyle 195 maça çıktı ve 14 gol, 22 asistlik katkı sağladı.

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