İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor berabere kaldı
Spor

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor berabere kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sahasında Fatih Vatan Spor ile 1-1 berabere kaldı.

AA5 Ekim 2025 Pazar 15:11 - Güncelleme:
Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor berabere kaldı
ABONE OL

Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Hakkari'nin Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Fatih Vatan Spor, Zeynep Gamze Koçer'in 9. dakikada attığı golle öne geçti.

Yüksekova Spor Kulübü de 31. dakikada Suzzy Dede Teye'nin attığı gol karşılaşmanın 1-1'lik skorunu belirledi.

Maçı Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve taraftarlar izledi.

  • Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı
  • Fatih Vatan Spor
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.