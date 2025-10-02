Yüksel Yeşilova: Maçlara ağlayarak çıkıyoruz

Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, kulübün yaşadığı zorluklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BAZEN YEDEK KULÜBESİNDE MAÇLARA AĞLAYARAK ÇIKIYORUZ"

Adanaspor'un, Adana'nın önemli bir değeri olduğunu ifade eden Yeşilova, "İnsanların bilmesi gereken konular var; Adanaspor gibi önemli bir kulübün zor günler yaşadığını.. O kadar üzülüyoruz ki bazen yedek kulübesinde maçlara ağlayarak çıkıyoruz. İnsanlar belki maçlara neden çıktığımızı soruyor. Maçlara çıkmaktaki tek amaç Adanaspor'un geleceği ve daha zor günlere düşmemesi. 2 alternatifimiz var. Maçlara çıkmayarak hükmen 3-0 olacak ancak -3 puan cezası yiyeceğiz ve para cezası yiyeceğiz. Bununla birlikte seneye -9 puanla başlayacağız ve futbolcularımız 10 maç ceza yiyecek. Böyle bir sorumluluğu almak bana ağır geldi" şeklinde konuştu.

"KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMADI"

Yüksel Yeşilova, bekledikleri desteği bulamadıklarına dikkat çekerek, "Anladım ki tekim. 2-3 kişi hariç kimse elini taşın altına koymadı. Ben geldiğim günden bugüne 3 ay geçti. İlk 2 aylık dönemde takımın bütün giderlerini ben karşıladım. Bu takımı ara döneme kadar götüreceğim. Ancak hiçbir destek görmediğim için önümüzdeki maçtan sonra hiçbir şekilde otobüsle, masörle, doktorla, yemekle, formayla, malzemeyle ilgilenmeyeceğim. Sadece antrenmana geleceğim. Ondan sonra işime gideceğim" cümlelerine yer verdi.