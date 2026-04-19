  • Yüksel Yıldırım: 3 puanı, Beşiktaş'ı ezerek aldık
Yüksel Yıldırım: 3 puanı, Beşiktaş'ı ezerek aldık

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından, 'Çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık.' dedi.

19 Nisan 2026 Pazar 19:59
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Samsunspor taraftarı mükemmeldi, inanılmaz desteklediler. Böyle desteklesinler, bu oyuncular, önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık." dedi.

Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Trabzonspor ile çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

