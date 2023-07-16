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Spor

Yüksel Yıldırım açıkladı! ''Samet Akaydın ile ilgilenmiyoruz''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferde adı geçen Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı Samet Akaydin ile ilgilenmediklerini açıkladı.

16 Temmuz 2023 Pazar 12:46 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım açıkladı! ''Samet Akaydın ile ilgilenmiyoruz''
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Samsun Halk Gazetesi'ne konuşan Yıldırım, transferde adı geçen Samet Akaydin ile ilgilenmediklerini söyledi. Yüksel Yıldırım, "Samet Akaydin ile ilgilenmiyoruz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

Kariyerine İdmanocağı altyapısında başlayan Samet Akaydin, daha sonra Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Adana Demirspor ve Fenerbahçe formaları giydi.

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