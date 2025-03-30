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Spor

Yüksel Yıldırım: Avrupa'ya gitmek için gerekli puanları almamız lazım

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA30 Mart 2025 Pazar 11:10 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım: Avrupa'ya gitmek için gerekli puanları almamız lazım
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Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Teknik heyet ve takımın bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok." dedi.

Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahalarındaki karşılaşmada Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Taraftarlardan özür dileyen Yıldırım, "Kasımpaşa maçında saçma sapan bir oyun oynadık ve bu oyundan hepimiz utandık. Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz. Bu mantıklı bir bahane olamaz ve bunu bahane olarak göstermek pek de mantıklı değil. Bugün aldığımız bu mağlubiyet asla bununla ilgili olamaz. Bizim acilen kendimize çekidüzen verip ve çok çalışıp geri kalan maçlarımızda Avrupa'ya gitmek için gerekli puanları almamız lazım." ifadesini kullandı.

Yıldırım, taraftarlar gibi kendisinin de Avrupa Ligi'ne takımın katılmasını çok istediğini belirterek, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Teknik heyet ve takımın bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok. Bu vesile ile Samsunspor camiasına güzel, mutlu bir bayram diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla, Samsunspor'un başarılarıyla dolu hep birlikte daha nice güzel bayramları ve günleri görmemizi temenni ediyorum." görüşlerine yer verdi.

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