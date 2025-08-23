İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Yüksel Yıldırım: Dünyaya iyi örnek olmaya devam edeceğiz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos deplasmanında taraftarların stattaki çöpleri toplayarak ayrılmasının uluslararası kamuoyunda büyük takdir topladığını söyledi. Yıldırım, Samsunspor'un ve taraftarının her zaman iyi örnek olmaya devam edeceğini vurguladı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:31
Yüksel Yıldırım: Dünyaya iyi örnek olmaya devam edeceğiz
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-1 kaybettikleri Panathinaikos maçının ardından Samsunspor taraftarlarının stattaki çöpleri toplayarak maçtan ayrılmasının uluslararası kamuoyunda gündem olmasından gururlandığını belirterek, iyi örnek olmaya devam edeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk karşılaşmasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'un karşısına çıkan Samsunspor'un oynadığı futbol kadar deplasmana giden taraftarların sergilediği davranış da takdir topladı. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarlarının maç sonu ile birlikte Atina Olimpiyat Stadyumu'ndan ayrılmadan önce çöpleri toplaması hem Yunanistan hem de dünyanın birçok ülkesindeki medyada geniş yankı buldu.

Kendisine ait sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşan Başkan Yüksel Yıldırım, "İşte Samsunsporlu olmaktan bir kere daha gurur duymamın sebebi. Sizlerle gurur duyduk. Dünyaya Samsunspor Kulübü ve taraftarı olarak hep iyi örnek olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Büyük Samsunspor taraftarı. Çok büyük bir düşünce örneği verdiniz tüm dünyaya komşu ülkeden. İyi ki varsınız" dedi.

