Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında kavga!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının son anlarında sarı lacivertli tribünlerle kavga etti.

90+5'te Sidiki Cherif'in golünün ardından Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında önce sözlü dalaşma yaşandı. Ardından tartışma daha ateşli bir hal aldı. Yüksel Yıldırım'ın da artan hiddetinin ardından locadaki diğer insanlar araya girdi.

O bölüme giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da olayların büyümesini engelledi.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdi.