Spor

Yüksel Yıldırım: Thomas Reis'ten daha iyisiyle anlaştım

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Thomas Reis'in ayrılık sürecine ilişkin "Gitmek isteyenle ayrıldım, daha iyisiyle anlaştım" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 18:46
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Thomas Reis'ın ayrılık sürecine de değinen Yıldırım, "Ben Samsunsporlu Yüksel Yıldırım olarak gitmek isteyenle ayrıldım. Gelmek isteyenle, hem de ondan daha iyisiyle, önemli bir marka ile anlaştım" dedi.

Yüksel Yıldırım, "Ben Reis'le 2 yıl sözleşme uzatmak istedim ancak kendisi hayır dedi. Aksine "Ben Ocak ayında ayrılmak istiyorum" dedi. İkna etmek istedim kabul etmedi, bari sezon sonuna kadar devam edelim dedim zor ikna ettim. Reis çok değişmiş işten uzaklaşmıştı, sezon başında Avrupa'da lider ligde ilk 4'te olan takım bir anda erimeye başladı. Takımın motivasyonu tamamen bozuldu neler olduğunu anlayamıyorduk. Hiçbir zaman işine karışmadığımız gibi ödemelerle ilgili de bir sıkıntımız yok, yani yönetimlik bir şey yok. Oyuncularla ilgili bölümü zaten Trabzon maçından sonra söyledim, doymuş oyuncular var dedim, ama hoca bir türlü takımı toparlayamıyor ve gitmek istediğini her haliyle belli ediyordu" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Yıldırım, "En son Antalya maçında gördüklerimin ise hiçbir açıklaması zaten olamazdı. Ben Samsunsporlu Yüksel Yıldırım olarak gitmek isteyenle ayrıldım. Gelmek isteyenle, hem de ondan daha iyisiyle, önemli bir marka ile anlaştım. Bizler bu kulübü belli bir seviyeye getirdik, biz getirdik, camiayla, taraftarla, oyuncularla, hoca ile getirdik. Bu başarının bedelini bile ödedim ama kimse de benden geldiğimiz seviyenin altı için prim isteyemez, biz artık buralardayız ilk beşteyiz, Avrupa'dayız" dedi.

