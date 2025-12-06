İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüksel Yıldırım: Türk futbolunun kara günü
Spor

Yüksel Yıldırım: Türk futbolunun kara günü

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçında verilmeyen penaltıya ilişkin, '5 Aralık Cuma günü Türk futbolunun kara bir günü olarak tarihe geçmiştir.' dedi.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım: Türk futbolunun kara günü
ABONE OL

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, uzatma dakikalarında yedikleri golle kaybettikleri Galatasaray maçının ardından takımının kimseye diz çökemeyeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 14 maçlık namağlup serisinin ardından Galatasaray deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maçın son anlarında Samsunspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonundan sonra geç saatlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Yıldırım, duruma tepki gösterdi.

"TÜRK FUTBOLUNUN KARA GÜNÜ"

Hakem kararları ile maçın skoruna etki edildiğini vurgulayan Yıldırım, "Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk futbolunun kara bir günü olarak tarihe geçmiştir. Biz Samsunspor olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz. Büyük Samsunspor taraftarı merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı, birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve birlikte yükseleceğiz! Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.