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Spor

Yüksel Yıldırım: Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya net bir aday olduk

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada hedeflerinden bahsetti.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım: Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya net bir aday olduk
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya aday olduklarını ifade etti.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un için sezonun yeni başladığını belirtti.

Samsunspor'un artık yapı olarak özlem duyulan bir kulüp olmaya başladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Durmak yok, büyümeye, yapılanmaya ve yola devam ediyoruz. Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya net bir aday olduk. Bugün itibarıyla artık Avrupa'ya gidiş için ince hesaplar yapmaya başladık. Tünelin sonundaki ışık bugün itibarıyla görünmeye başladı."

Yıldırım, her maçın final havasında olduğunu da işaret ederek, "Maç maç hazırlanarak gidiyoruz. Kendi göbek bağımızı kendimizin keseceği bir döneme girdik. Şehir, taraftar ve kulüp olarak hep birlikte yolun sonu Avrupa olsun istiyoruz." şeklinde hedeflerini açıkladı.

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