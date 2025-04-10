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Spor

Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay paylaşım! ''Bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de cuma günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı. Kendilerini ne Galatasaray, ne Fenerbahçe'nin ilgilendirmediğini söyleyen Yüksel Yıldırım 'Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok!... Biz Bize Yeteriz!' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay paylaşım! ''Bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe''
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Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım gece 03:00 sularında olay bir paylaşım yaptı.

Yüksel Yıldırım sert ifadeler kullandığı paylaşımında şöyle dedi:

"Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık!

Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok!... Biz Bize Yeteriz!

Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor! Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek...

Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!..."

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