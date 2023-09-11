İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8716
  • EURO
    28,8553
  • ALTIN
    1663.5
  • BIST100
    8334.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüksel Yıldırım'dan Umut Meraş açıklaması ''Son teklifimizi yaptık''
Spor

Yüksel Yıldırım'dan Umut Meraş açıklaması ''Son teklifimizi yaptık''

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan Umut Meraş ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada 'Umut Meraş için Beşiktaş ile görüşüyorum. Aramızda maddi olarak ufak bir fark var. Son teklifimizi yaptık' ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2023 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Yüksel Yıldırım'dan Umut Meraş açıklaması ''Son teklifimizi yaptık''
ABONE OL

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı transfer etmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yıldırım, "Umut Meraş için Beşiktaş ile görüşüyorum. Aramızda maddi olarak ufak bir fark var. Son teklifimizi yaptık. Umut Meraş, Beşiktaş'ta istenmeyen bir oyuncu. Beşiktaş taraftarı istemiyor, çocuk sahaya çıktığında bildiğini unutuyor. Beşiktaş'ta oynama şansı sıfır. Oyuncunun geleceği bitiriliyor. Biz, bir oyuncuya ekmek kapısı olmak istiyoruz" dedi.

SEZON PERFORMANSI

Umut Meraş, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiçbir maçta görev alamadı. Umut Meraş'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.