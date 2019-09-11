Yükselen yıldız Babel

RYAN Babel, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koeman’la Hollanda Milli Takımı’nın kenetlendiğine vurgu yapan Babel, kendisini yaşlı olarak nitelendiren Van der Vaart’a “Evet, yıllanmış şarap gibiyim. Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum” cevabını verdi. Aslan’ın yükselen yıldızı, Euro 2020 elemelerinde Almanya’yı deplasmanda 4-2 yendikleri maçta bir asist, Estonya’yı deplasmanda 4-0 mağlup ettileri maçta ise 2 golle klasını konuşturdu. Babel, UEFA’nın “Devler Ligi’nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına büyük katkı yapacak?” anketinde de yer aldı.