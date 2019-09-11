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Yükselen yıldız Babel

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu, milli forma ile Almanya’yı 4-2 yendikleri maçta 1 asist, Estonya’yı 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmada ise 2 gol atarak göz doldurdu. Babel “Gücüm, kuvvetim yerinde” dedi.

  • Star Spor
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RYAN Babel, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koeman’la Hollanda Milli Takımı’nın kenetlendiğine vurgu yapan Babel, kendisini yaşlı olarak nitelendiren Van der Vaart’a “Evet, yıllanmış şarap gibiyim. Yaşlandıkça daha iyi oynuyorum” cevabını verdi. Aslan’ın yükselen yıldızı, Euro 2020 elemelerinde Almanya’yı deplasmanda 4-2 yendikleri maçta bir asist, Estonya’yı deplasmanda 4-0 mağlup ettileri maçta ise 2 golle klasını konuşturdu. Babel, UEFA’nın “Devler Ligi’nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına büyük katkı yapacak?” anketinde de yer aldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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