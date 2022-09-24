A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşma öncesi Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz, "Burada Faroe Adaları teknik direktörü gelişmelerimizden çok iyi haber almış. Savunma oyuncularıyla ilgili sakatlık problemlerimizi görmüş. Bununla ilgili değerlendirmelerini yapmıştır." dedi.

"SAKATLIKLARIN ETKİSİ OLMAYACAK"

Alman teknik adam, sakatlıkları bulunan futbolcular için, "İdmanda göreceğiz Ozan'ın bizimle olup olamayacağını. Yeni oyuncularımız var. Cenk geldi. Ravil Tagir bizim için yeni ama Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Sakatlıkların bize etkisi olmayacak. Güzel bir oyunla amacımıza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"YUMRUĞU YEDİK AMA NAKAVT OLMADIK"

Lüksemburg ile 3-3 biten maç için konuşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Lüksemburg mağlubiyeti için anlık kararlar veriyoruz. Aynaya bakıyoruz ve daha iyisi mümkün değildi diyorum. Bu aldığımız skor boks maçı gibi bakarsak yüzümüze yumruğu yedik ama nakavt olmadık." değerlendirmesini yaptı.

Stefan Kuntz, ayrıca, "Oyuncularımızla analiz yaptık. 3 notada mükemmel olmadığımızı gösterdik ve hatırlattık. Artık Lüksemburg maçını kapatıp önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım." şeklinde konuştu.

"EN İYİ BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUM"

Faroe Adaları maçından pozitif bir skor alacaklarını söyleyen Kuntz, "Ozan Kabak maçtan önce oynayamayacağını belirtti. Merih yine aynı şekilde. Çağlar da sakatlandı. Bunlar Avrupa'nın en üst düzey oyuncuları. Tolga Ciğerci'yi oraya çekmek zorunda kaldık. Bu yüzden beraberlik olduğu için ben memnunum dedim. Oyuncularımdan eminim ve pozitif bir skor alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz son olarak, "Tabii ki rakibe saygımız var ama biz kazanmak istiyoruz. Faroe Adaları da tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum." dedi.

"TÜRK BASININI BİLİYOR MUSUNUZ?"

Alman teknik adam, "Daha önce Türkiye - Faroe Adaları ile burada bir maç oynandı ve 1-1 bitti. Acaba bu sefer de bize 1-1'lik bir ikramınız olur mu?" şeklinde bir soruya ise, "Türk basınını biliyor musunuz? Kişisel algılamayın lütfen. Ama 1-1 hiç iyi bir skor değil. Yoksa yanılıyor muyum? (Gülerek)" diye cevap verdi.