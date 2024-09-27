UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Yunan basınında geniş yer etti. Komşu ülke gazeteleri; Osimhen, Icardi, Davinson gibi süper yıldızlara sahip olan Aslan'ın gücüne dikkat çekti, PAOK'un büyük mücadeleye rağmen direnemediğini belirtti.

İşte yazılanlar;

Tovima: "İstanbul'da büyük bir mücadele gösterdik ama Galatasaray'ın baskılarına dayanamadık."

SDNA: "Süperstarlara sahip olan Galatasaray, PAOK'u devirdi."

Gazzetta: "PAOK canavar gibi savaştı ama karşılarında milyonlarca euroluk büyük bir takım vardı."

İYİ OYNAMAK YETMEDİ

Zougla: "Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray'dan olumlu bir sonuç almayı başaramadı."

Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı. Metrosport: "PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı." Novasports: "PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi." Ieidiseis: "Harika bir mücadeledeydi ama 'Aslanlar'ın pençesine yenik düştük."