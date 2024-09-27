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Spor

Yunan basınında gündem Galatasaray! ''PAOK, Aslanlar'ın pençesine yenik düştü''

Yunan basını, Avrupa Ligi mücadelesinde PAOK'un Galatasaray karşısında 3-1'lik skorla mağlup olmasını manşetlerine taşıdı. Sarı kırmızılı ekip karşısında PAOK'un çok fazla şanı olmadığı yazan gazeteler 'PAOK canavar gibi savaştı ama karşılarında milyonlarca euroluk büyük bir takım vardı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam27 Eylül 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Yunan basınında gündem Galatasaray! ''PAOK, Aslanlar'ın pençesine yenik düştü''
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UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Yunan basınında geniş yer etti. Komşu ülke gazeteleri; Osimhen, Icardi, Davinson gibi süper yıldızlara sahip olan Aslan'ın gücüne dikkat çekti, PAOK'un büyük mücadeleye rağmen direnemediğini belirtti.

İşte yazılanlar;

Tovima: "İstanbul'da büyük bir mücadele gösterdik ama Galatasaray'ın baskılarına dayanamadık."

SDNA: "Süperstarlara sahip olan Galatasaray, PAOK'u devirdi."

Gazzetta: "PAOK canavar gibi savaştı ama karşılarında milyonlarca euroluk büyük bir takım vardı."

İYİ OYNAMAK YETMEDİ

Zougla: "Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray'dan olumlu bir sonuç almayı başaramadı."

Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı. Metrosport: "PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı." Novasports: "PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi." Ieidiseis: "Harika bir mücadeledeydi ama 'Aslanlar'ın pençesine yenik düştük."

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