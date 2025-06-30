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Spor

Yunan ekibinden Allan Saint-Maximin hamlesi

Yunan ekibi Olympiakos bonservisi Al-Ahli'de olan Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
Yunan ekibinden Allan Saint-Maximin hamlesi
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Yunanistan'da sezonu hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferiyle tamamlayan Olympiakos, gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yunan basınının haberine göre; Olympiakos yönetimi, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın gelecek sezon planlarında kilit bir rol oynayabilir.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı laciverli formayla 31 maça çıkan Maximin, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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