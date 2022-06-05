Yunanistan, Anastasios Bakasetas'ın golüyle kazandı

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Alain Giresse'nin yönetimindeki Kosova ile Gustavo Poyet'in yönetimindeki Yunanistan karşı karşıya geldi.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadele Yunanistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, konuk ekibin tek golü 36. dakikada Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'tan geldi. Kosova'da sol bek oyuncusu Fidan Aliti, 72. dakikada ikinci sarı karttan Adana Demirsporlu Arijanet Muric ise 90+1. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Yunanistan'ın tek golünü atan Bakasetas 90 dakika sahada kalırken, bir diğer Trabzonsporlu Manolis Siopis 57. dakikada oyuna dahil oldu. Kosova'da ise Fenerbahçe'de forma giymiş olan Vedat Muriqi 90 dakika forma giyerken, Konyasporlu Zymer Bytyqi 57. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla beraber grupta 2'de 2 yapan Yunanistan puanını 6'ya yükseltirken, Kosova 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Yunanistan kendi evinde Güney Kıbrıs'ı, Kosova ise yine kendi evinde Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.