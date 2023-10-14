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Spor

Yunanistan İrlanda karşısında zorlanmadı

EURO 2024 Elemeleri'nde Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk oldu. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Yunanistan grupta ikinci sıraya yükseldi.

14 Ekim 2023 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Yunanistan İrlanda karşısında zorlanmadı
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EURO 2024 Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına konuk oldu. Yunanistan, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Georgios Giakoumakis ve 45. dakikada Georgios Masouras attı.

Dimitrios Pelkas, Yunanistan'ın attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.

Yunanistan'da Pelkas 64, Anastasios Bakasetas 88 ve Dimitrios Kourbelis 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Yunanistan 12 puana yükseldi. İrlanca Cumhuriyeti 3 puanda kaldı.

Yunanistan bir sonraki maçta sahasında Hollanda ile karşılaşacak. İrlanda Cumhuriyeti, Cebelitarık deplasmanına gidecek.

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