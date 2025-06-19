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Spor

Yunanistan, İsviçre'yi farklı geçti

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Yunanistan, İsviçre'yi 87-65 yendi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 01:18 - Güncelleme:
Yunanistan, İsviçre'yi farklı geçti
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Yunanistan, İsviçre'yi 87-65 yendi.

Ev sahibi Yunanistan, ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci periyodunda etkili hücum etti ve devre arasına 46-32 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Yunanistan, final periyoduna 64-44 üstünlükle girdiği karşılaşmayı 87-65 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Gruptaki diğer maçta ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya 71-69 yenilmişti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

Yunanistan: Pavlopoulou 5, Christinaki 12, Parks 14, Spanou 6, Fasoula 21, Krimili 8, Bosgana 14, Nikolopoulou 1, Louka 2, Chatzileonti 4, Chairistanidou, Karlafti

İsviçre: Fora 10, Dos Santos 9, Herminjard 18, Schwarz 12, Da Silva, Margot, Constantin, Ranisavljevic 1, Hatch 2, Favre 8, Wenger 5, Jacquot

1. Periyot: 19-19

Devre: 46-32

3. Periyot: 64-44

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