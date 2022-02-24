İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2022 Perşembe / 23 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunanistan - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Spor

Yunanistan - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaşacak. Peki Yunanistan - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

AA24 Şubat 2022 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:13
ABONE OL

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Her iki karşılaşma da NTV'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milli takım, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

  • Yunanistan - Türkiye maçı hangi kanalda
  • Yunanistan - Türkiye
  • Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta
  • Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.