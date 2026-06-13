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Spor

Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Olympiakos

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinde Olympiakos, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 89-85 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
Yunanistan'da basketbolun şampiyonu Olympiakos
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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

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