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Spor

Yunanistan'da gündem Dimitris Pelkas: Ona bayılıyorlar

Fenerbahçe'nin PAOK'tan yeni transferi Dimitris Pelkas gösterdiği performansla Yunanistan'da basının ilgisini çekti.

27 Ekim 2020 Salı 20:29 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 20:29
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Fenerbahçe'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, kısa sürede sarı lacivertlilerin vazgeçilmezi olmayı başardı.

Erol Bulut'un transferini bizzat istediği bilinen Pelkas, hocasının yüzünü kara çıkartmayarak Göztepe maçında golle buluştu ve Trabzonspor derbisinde attığı kilit pasla gole büyük katkı sağladı.

"ONA BAYILIYORLAR BAŞLIĞI"

Fotomaç'ın haberine göre, Yunan basını Pelkas için yayınladığı haberde Türk futbolseverlerin kendisini oldukça beğendiğini yazarken, "Ona bayılıyorlar" başlığını attı.

Haberin detaylarında Pelkas'ın performansının Fenerbahçeli taraftarlarca oldukça beğendiği kaydedilirken, sosyal medyada da Yunan futbolcu için olumlu yazılar yazıldığı aktarıldı.

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