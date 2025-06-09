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Spor

Yunanistan'da şampiyon Olimpiyakos!

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi Olimpiyakos, Panathinaikos'u yenerek şampiyonluğa ulaştı.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 00:24 - Güncelleme:
Yunanistan'da şampiyon Olimpiyakos!
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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında Olimpiyakos, Panathinaikos AKTOR'u 85-71 yendi ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Ligde 14. şampiyonluğuna ulaşan Olimpiyakos, maçın özellikle ikinci yarısında üstünlük kurarken Tyler Dorsey, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Panathianikos'un ABD'li şutör gardı Kendrick Nunn'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Olimpiakos taraftarının serinin ikinci maçında Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşmayı takip ederken kulaklık taktığı görüldü.

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