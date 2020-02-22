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Spor

Yunanistan'da skandal olay! Hakemler hastaneye kaldırıldı

Panathinaikos - Barcelona maçı sonrası hakemlere saldırı. Lamonica hastaneye kaldırıldı...

22 Şubat 2020 Cumartesi15:04 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 15:05

THY Avrupa Ligi’nin 25. hafta mücadelesinde Panathinaikos evinde Barcelona’ya 92-81 mağlup oldu. Maçın ardından otele dönmek için taksiye binen, aralarında Emin Moğolkoç’un da olduğu üç hakem saldırıya uğradı.

Yunan basınında yer alan habere dün akşam maçtan sonra henüz kimliği tespit edilemeyen iki Panathinaikos taraftarı motosiklet üzerinde, içinde maçın üç hakeminin bulunduğu taksiye saldırdı.

OAKA’ya yaklaşık 5 kilometre mesafede yapılan saldırıda hakem Luigi Lamonica yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Emin Moğolkoç ve Damir Javor ise saldırıyı yara almadan atlattılar.

Hastaneden taburcu edilen Lamonica polis eskortu eşliğinde hastaneden taburcu edildi ve havaalanına götürüldü.

Yunan polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

(Ajansspor)

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