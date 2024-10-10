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Spor

Yunanistan'dan İngiltere'ye büyük sürpriz

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı ağırladı. Yunanistan, Wembley'deki maçta sürprize imza attı ve İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

10 Ekim 2024 Perşembe 23:57 - Güncelleme:
Yunanistan'dan İngiltere'ye büyük sürpriz
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı ağırladı. Yunanistan, Wembley'deki maçta sürprize imza attı ve İngiltere'yi 2-1 yendi.

Yunanistan, 49. dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. İngiltere bu gole 87. dakikada Jude Bellingham ile cevap verdi. Yunanistan'da ilk golü atan Pavlidis, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

Yunanistan, tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.

Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı.

Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.

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