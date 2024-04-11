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Spor

Yunanlıları hakem korkusu sardı!

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Olympiakos'ta Yunan basınını stres sardı. Yunanlılar, maçı yönetecek olan hakem Sandro Scharer hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

11 Nisan 2024 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Yunanlıları hakem korkusu sardı!
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Olympiakos-Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi rakip cephede hakem Sandro Scharer ile ilgili endişeler bulunuyor. Yunan basınından Gazzetta'da yer alan yazıda, İsviçreli hakemin yönettiği maçlarda kırmızı-beyazlıların iyi sonuçlar alamadığına dikkat çekildi.

İKİ MAÇI DA KAZANAMADI

Sandro Scharer'in daha önce Atalanta-Olympiakos ve Olympiakos-Apollon Limassol karşılaşmalarını yönettiği hatırlatıldı. İtalyan ekibine yenilen Olympiakos'un, Güney Kıbrıs takımıyla berabere kaldığı ve iki maçta da kazanamadığı vurgulandı.

AEK-Brighton maçını da bu ismin yönettiği, sarı-siyahlıların da bu maçta İngiliz ekibine yenildikleri, ayrıca bir oyuncularının oyundan atıldığı belirtildi. Bu üç maçta kırmızı kart gören Yunan temsilcilerinin oyuncu sayısı 2 olarak dikkate sunuldu.

"YUNAN TAKIMLARINI SEVMİYOR"

İsviçreli hakem ile ilgili şu değerlendirmede bulunuldu: "Son zamanlarda Yunan takımlarının yönettiği maçlara bakınca, akla gelen ilk şey, bu hakem Yunan takımlarını sevmiyor. 3 maçın 2'si kaybedilmiş, 1'i berabere bitmiş. Temsilcilerimizden iki oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atmış ve aleyhimize bir penaltı çalmış."

Yunan takımlarının tersine Türk ekiplerinin ise bu hakemin yönetimindeki maçlarda iyi sonuçlar aldıklarına dikkat çekildi. Scharer'in düdük çaldığı 4 karşılaşmayı Türk takımlarının yenilgisiz geçtiği ifade edildi.

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