  • Yunus Akgün: 4. şampiyonluğa yürüyoruz
Yunus Akgün: 4. şampiyonluğa yürüyoruz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2026 Cumartesi 22:24
Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala farkı yeniden 4'e yükseltti.

Sarı-Kırmızılılar'da Yunus Akgün, 1 gol-1 asistlik katkı yaptığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yunus, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz." dedi.

"İNŞALLAH YİNE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Gol sevincinde Eren Elmalı'nın yanına gitmesi ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

