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Spor

Yunus Akgün: Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz

Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Milli futbolcu, 'Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İstediğimiz Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz.' dedi.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 23:01 - Güncelleme:
Yunus Akgün: Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz
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Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Milli futbolcu, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İstediğimiz Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizim motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra." dedi.

Yunus Akgün, Osimhen ile ilgili, "Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.

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