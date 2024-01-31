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Spor

Yunus Akgün attı Leicester deplasmanda kazandı!

İngiltere Championship'in 29. haftasında Leicester City, konuk olduğu Swansea'yi 3-1 yendi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 01:27 - Güncelleme:
Yunus Akgün attı Leicester deplasmanda kazandı!
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Championship 29. hafta karşılaşmasında Leicester City deplasmanda konuk olduğu Swansea'yi 3-1 mağlup etti.

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall, 69. dakikada Stephy Mavididi ve 72. dakikada Yunus Akgün, Swansea'nın golünü 90+5. dakikada Joe Allen kaydetti.

Leicester bu galibiyetle puanını 69'a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Swansea ise 33 puanda kaldı.

Leicester bir sonraki karşılaşmasında Stoke City deplasmanına giderken, Swansea sahasında Plymouth'u ağırlayacak.

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