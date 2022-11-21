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Spor

Yunus Akgün ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray'a büyük umutlarla dönen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yunus Akgün'ün sarı kırmızılı takımdan ayrılması gündeme geldi. 6-7 milyon avro civarında bir teklif gelmesi halinde Yunus Akgün satılacak.

Fanatik21 Kasım 2022 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Yunus Akgün ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği müthiş performansı sonrasında yeniden Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. 11 maçta yalnızca 1 asist yapabilen ve ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamayan genç kanat oyuncusunun satışı da gündeme geldi.

BEKLENTİ 6-7 MİLYON AVRO

Gelen haberlere göre yaz döneminde bonservisi için 6-7 milyon avro civarında bir ücret talep edilen 22 yaşındaki sağ kanat için yine aynı civarlarda bir teklif gelirse satılması gündeme gelecek. Yunus'un geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki günlerde verileceği bilgisine ulaşıldı.

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