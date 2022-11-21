Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği müthiş performansı sonrasında yeniden Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. 11 maçta yalnızca 1 asist yapabilen ve ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamayan genç kanat oyuncusunun satışı da gündeme geldi.

BEKLENTİ 6-7 MİLYON AVRO

Gelen haberlere göre yaz döneminde bonservisi için 6-7 milyon avro civarında bir ücret talep edilen 22 yaşındaki sağ kanat için yine aynı civarlarda bir teklif gelirse satılması gündeme gelecek. Yunus'un geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki günlerde verileceği bilgisine ulaşıldı.