İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2022 Pazar / 15 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Akgün: Biz gollere katkı yaptıkça daha farklı skorlar da çıkacak
Spor

Yunus Akgün: Biz gollere katkı yaptıkça daha farklı skorlar da çıkacak

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Eylül 2022 Pazar 23:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Bu maçta asist yapan Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

"ARTIK SKORA DA YANSIMAYA BAŞLADI"

Yunus Akgün, "Bütün takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Güzel bir oyunumuz var, artık skora da yansımaya başladı. Ben asist yaptım, Kerem de attı. Bunu üstümüzden de attık. Biz gollere katkı yaptıkça daha farklı skorlar da çıkacak. Benden beklenti yüksek, inşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.