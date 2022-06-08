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Spor

Yunus Akgün: Bu geceyi unutmayacağım

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'yı 6-0 yenen A Milli Takım'da Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Haziran 2022 Çarşamba 00:08 - Güncelleme:
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Milli Takım formasıyla ilk golünü Litvanya deplasmanında atan Yunus Akgün, karşılaşmas sonrası konuştu.

Genç yıldız açıklamasında, "Kazandığımız için mutluyuz. Direkt önümüze bakacağız çünkü 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Hak ettiğimiz yer burası değil." dedi.

Yunus sözlerini, "İlk maçımda asistimi yapmıştım bu maçta da golü atmak nasip oldu. Galatasaraylılar şu anda çok mutludur asist Kerem, gol ben. Bugün A Milli Takım formasıyla gol atarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu geceyi unutmayacağım." şeklinde konuştu.

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