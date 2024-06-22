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Spor

Yunus Akgün: Bu maçı unutmak istiyoruz

Milli futbolcu Yunus Akgün, Portekiz'e 3-0 mağlup olduğumuz maçtan sonra, 'Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz.' dedi.

22 Haziran 2024 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Yunus Akgün: Bu maçı unutmak istiyoruz
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A Milli Takım'da Yunus Akgün, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Çok üzgünüz. Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, farklı bir maç olabilirdi. Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz." dedi.

Yunus Akgün, "Her şey bizim elimizde, kazandığımızda gruptan çıkacağız. Soyunma odasında hocamız ve Hakan ağabey konuştu. Biten bir şey yok, taraftarlarımız desteğini eksik etmesin." sözlerini sarf etti.

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