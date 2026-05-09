Yunus Akgün ''dalya'' dedi! Mertens, tribündeki yerini aldı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina yer aldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor ile Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maça göre Antalyaspor'a karşı ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'a karşı ilk 11'de yer alan Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.



Buruk, bu oyuncular yerine İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de başlattı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamak için sahaya çıktı.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan olan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

İLKAY, 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 4 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kocaelispor müsabakasında 11'de başlayan İlkay, 3 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından Antalyaspor'a karşı ilk 11'de başladı.

YUNUS AKGÜN, 100. LİG MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayı 100. kez bir lig maçında terletti.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Yunus, bu maça kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 99 lig müsabakasında 16 kez ağları sarstı.

Yunus, ayrıca Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'da ise 84. lig maçına çıktı.

MERTENS AİLESİ TRİBÜNDE

Eski Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Antalyaspor müsabakasını ailesiyle tribünden takip etti.

Eşi Katrin Kerkhofs ile çocukları Ciro ve Lulu'yla RAMS Park'a gelen Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı oldu.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk ettiği müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Mücadele için satışa çıkarılan biletler tükenirken, kombine bilet sahibi taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı.

Kritik karşılaşmada takımlar, tamamen dolu tribünler önünde mücadele etti.

ANNELER GÜNÜ KUTLANDI

Galatasaraylı oyuncular, sahaya çıkarken taşıdıkları pankartla anneler gününü kutladı.

Sarı-kırmızılılar, "Anneler Günü kutlu olsun" yazılı pankartla ısınmaya çıktı.