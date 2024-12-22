Yunus Akgün: Ekstra çalışmaya devam ediyorum

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"PUAN FARKINI 8'E ÇIKARDIK"

Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağladıklarını söyleyen Yunus, "Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oynayıp kazandık. Berat'a hayırlı olsun, gelecek vaad eden futbolcularımızdan. Yengem ameliyat oldu, ona selam olsun, gol atarsam ona hediye edecektim, hediye olsun." dedi.

"EKSTRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

Ekstra çalışmaya devam ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak benim için çok önemli. Çalışmaya devam ediyorum ekstra olarak. Onun meyvelerini yiyorum. Hedeflerim var. Daha çok gol atıp katkı yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.