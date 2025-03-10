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Spor

Yunus Akgün: Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
Yunus Akgün: Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.

Zorlu bir maç olduğunu belirten Akgün, "İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik, geriye düştük. İçeride güzel konuşma yaptık ve sonrasında büyük takım gibi reaksiyon verdik. Galibiyetle ayrıldık. Sona yaklaşıyoruz. Her maç final. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz. Biz Galatasaray'ız. İnşallah şampiyon olacağız. Daha yüzde yüz değilim. Elimden geleni yapmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Ajax maçında dizimde ağrı oldu. Ben elimden geleni yapmak istiyorum."sözlerini sarf etti.

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