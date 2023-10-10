Yunus Akgün fırtınası dinmek bilmiyor! Yere göğe sığdıramadılar

Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maresca yaptığı açıklamada, "Yunus içeriye girmeyi seven bir kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünebiliriz. Bana göre o kanattan ziyade on numara oyuncusu." dedi.

Yunus'un daha iyi oynacağına inandığını belirten genç çalıştırıcı, "Çok iyi uyum sağlıyor. Liverpool ve Blackburn'e karşı iki asist yaptı. Buraya %100 ile gelmedi ama şimdi daha iyiye gidiyor. Bize çok, çok daha fazlasını verecek. Bundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'ÜN LEICESTER CİTY PERFORMANSI

Leicester City ile 7 maça çıkan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asist yaptı. Yunus Akgün, Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak milli maçların da kadrosuna çağrıldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.[1]Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı.[2] Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı.[3] 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.[4]

2020-2022: ADANA DEMİRSPOR (KİRALIK)



2020-21 sezonu başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralandı. O sezon Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sezon başı yeniden takıma kazandırmak istediği oyuncu Adana Demirspor'da 1 yıl daha kiralık olarak görev yaptı ve 38 maça çıkıp 9 gol 17 asistlik performansıyla katkı sağladı.

GALATASARAY'A DÖNÜŞ



Galatasaray'a tekrar döndüğü 2022-23 sezonunda, ilk haftalarda düzenli ilk 11 oynayan Akgün zamanla rotasyon oyuncusuna dönüştü. Toplam 28 maça çıkan oyuncu 1 gol 2 asist yaptı. Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu. 30 Mayıs 2023'te 36. haftada oynanan maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi ve tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı.

LEICESTER CİTY

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Akgün, takımı ile 7 maça çıktı. 23 yaşındaki milli oyuncu, bu maçlarda 2 asist yaptı.

