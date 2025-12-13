İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Yunus Akgün fırtınası! Sakatlıktan asistlerle döndü

Sakatlığını atlatan Galatasaraylı Yunus Akgün, Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de başladığı maçta iki asist yaptı. Milli futbolcu, Leroy Sane ve Victor Osimhen'in gollerinde pay sahibi oldu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 21:37
Yunus Akgün fırtınası! Sakatlıktan asistlerle döndü
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan fırtına gibi döndü.

Milli futbolcu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de görev yaptığı Antalyaspor deplasmanında iki asist yaptı.

Yunus, Leroy Sane (7. dakikada) ve Victor Osimhen'in (56. dakika) gollerinde asisti yapan futbolcu oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi röportajında, "Yunus'la başladık. Tekrar takım içerisine girmesi, bu tür maçları çözecek kişi Yunus." demişti.

Yunus Akgün, en son bir yıl önce Kayserispor maçında iki asist yapmıştı.

