Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan fırtına gibi döndü.

Milli futbolcu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de görev yaptığı Antalyaspor deplasmanında iki asist yaptı.

Yunus, Leroy Sane (7. dakikada) ve Victor Osimhen'in (56. dakika) gollerinde asisti yapan futbolcu oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi röportajında, "Yunus'la başladık. Tekrar takım içerisine girmesi, bu tür maçları çözecek kişi Yunus." demişti.

Yunus Akgün, en son bir yıl önce Kayserispor maçında iki asist yapmıştı.