İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6984
  • EURO
    47,2025
  • ALTIN
    4419.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Akgün: Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası
Spor

Yunus Akgün: Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası

Galatasaray'la sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. Akgün, 'Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası, evim, ailem. Bugün imzamı atarken hissettiğim tek şey, bu camia için uzun yıllar mücadele edecek olmanın heyecanı.' ifadelerini kullandı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
Yunus Akgün: Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası
ABONE OL

Galatasaray ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Yunus Akgün, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulübe bağlılığının imzalarla ölçülmeyeceğini belirtti.

Galatasaray ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, imza süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Beş yıldızlı Galatasaray logosu önünde Metin Oktay selamı verdiği fotoğrafı paylaşan Yunus, basında sorun yaşandığı iddiaları olan yeni sözleşme süreciyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin özeti, daha önce karşılıklı olarak söz verdiğimiz şekilde anlaşmamızın hayata geçmesini beklemekti. Ne kulübümü beklettim ne de bir şeyler için direttim. Galatasaray'a olan bağlılığımın imzalarla ölçülmeyeceğini en iyi siz bilirsiniz. Ben Florya'nın suyunu içmiş, çamurunda top oynamış, bu formanın ne demek olduğunu çocuk yaşta öğrenmiş biriyim. Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası, evim, ailem. Bugün imzamı atarken hissettiğim tek şey, bu camia için uzun yıllar mücadele edecek olmanın heyecanı. Çünkü benim için önemli olan bu büyük armayı hak ettiği en yüksek noktaya taşımak, tribünlerimizle birlikte sevinmek ve hep birlikte zaferlere koşmak.

Şimdi hep birlikte arma için, Galatasaray için, daha nice zaferlere."

ÖNERİLEN VİDEO

Ders gibi mücadele! Anne tavuktan kargaya geçit yok!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.